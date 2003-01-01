Валентина Пивненко рассказала на заседании Заксобрания о федеральной поддержке для Карелии

Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить новые выплаты, а на комплексное развитие сельских территорий направят рекордную сумму.

Депутат Государственной думы Валентина Пивненко рассказала о федеральной поддержке, которую получит Карелия в 2026 году. Об этом она сообщила на заседании Заксобрания республики после того, как глава Карелии Артур Парфенчиков представил проект регионального бюджета на ближайшую трехлетку.

Валентина Пивненко отметила, что сейчас, одновременно с формированием бюджета республики, идет работа над проектами федерального бюджета, а также бюджетов Фонда медицинского страхования и Социального фонда России.

— Мы готовимся к рассмотрению во втором чтении поправок и предложений, которые обсуждались вчера на трехсторонней комиссии в правительстве России. Мы сохранили все назначения, которые были определены для Карелии. Республика получит поддержку и на выравнивание бюджетной обеспеченности, и на реализацию конкретных программ и проектов, — отметила депутат Госдумы.

Валентина Пивненко напомнила, что бюджет формируется в сложный период, связанный с защитой государства. Значительные средства идут на обеспечение этой главной задачи.

При этом депутат подчеркнула, что все приоритетные социальные задачи, поставленные Президентом, будут выполнены. Будут проиндексированы зарплаты работникам бюджетной сферы, пенсии работающим и неработающим пенсионерам с 1 января 2026 года. Появляется новая форма поддержки для нуждающихся семей с двумя и более детьми — выплата по НДФЛ. Для таких семей уплаченный государству налог пересчитают по льготной ставке в 6% вместо 13%. Разницу государство вернет через Соцфонд России.

Также Валентина Пивненко добавила, что Карелия получит средства на дорожное строительство.

— Особенно хочу отметить работу министерства сельского хозяйства: на комплексное развитие сельских территорий Карелия получит порядка 1 млрд рублей. Такой суммы в предыдущие годы никогда не выделялось, — добавила депутат.

Она также рассказала, что ко второму чтению федерального бюджета удалось значительно увеличить объем средств, которые направят на обеспечение жильем военнослужащих. Если раньше это было 37 млрд рублей в год, то в следующем году к этой сумме добавят еще 52 млрд. Для приграничной Карелии, где идет формирование армейского корпуса, тема важная.

Валентина Пивненко обратила внимание и на еще один острый для республики вопрос. Депутат напомнила, что из-за недостатков в проведении всероссийской переписи населения Карелия лишилась части средств из российской казны на выравнивание бюджетной обеспеченности.

- Вчера у меня была встреча с министром финансов России Антоном Силуановым, где я вновь подняла этот вопрос. Министр подтвердил, что помощь Карелии будет оказана, — пояснила Валентина Пивненко.