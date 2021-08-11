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Валентина Пивненко: «Считаю, что не зря отстаивала финансирование программы приграничного сотрудничества на уровне Правительства РФ»

Новости. Общество
18:08, 12 Августа 2021

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В рамках рабочей поездки в Сортавалу депутат Госдумы Валентина Пивненко побывала на нескольких объектах.

Водопроводная очистная станция возводится в Сортавале в рамках региональной программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». Мощность сооружений составит 8 тыс. кубометров в сутки. Строительство объекта синхронизировано с модернизацией всей системы водоснабжения в городе, которая осуществляется в рамках международного проекта программы приграничного сотрудничества «Карелия».

«Современнейший проект, современнейшее оборудование. Это безопасность и здоровье всех жителей Сортавалы. Не зря Госдума принимала закон о приграничном сотрудничестве. И уже надо готовиться к 2022 году, когда программа этого этапа будет завершаться, чтобы проекты, которые разработаны в Сортавале водоканалом, вошли в этот большой международный проект. А мечта голубая, чтобы подобные сооружения появились во всех точках Карелии, где особо проблемная ситуация с чистой водой», — рассказала Валентина Пивненко.

Также депутат Госдумы посетила стройплощадку, где появится детский сад на 150 мест. Работы идут интенсивно, подрядчик — компания «КСМ», скоро начнет отделочный цикл. В проекте учтены все современные требования. Здесь будет сделан акцент на интенсивное воспитание детей в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». Она недавно была утверждена Президентом РФ и направлена на укрепление здоровья граждан, начиная с младшего возраста.

«В дальнейшем, я думаю, республика поможет с тем, чтобы в этом детском учреждении было установлено оборудование с учетом всех требований, по типу того, как сейчас делается в современных школах. Строительная компания работает четко. Сейчас нужно находить еще больше средств и возможностей для того, чтобы не только строить детские сады, но и те, которые были построены ранее, включать в программы капремонта», — отметила Валентина Пивненко.

Напомним, детский сад в Сортавала строится в рамках государственной республиканской программы «Развитие образования». Его будут посещать дети преимущественно в возрасте от 1,5 до 3 лет.

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Комментарии

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Изя
2021-08-12 19:35:52
Также помню был её рейтинг на нуле лет 15 назад , Катанандов ей помог и стала она печь пироги по местному ТВ и засирать мозги обывателю и представляете вылезла в депутаты . Надоела , кир , до блевоты ((((((((((((( :)
Off
2021-08-12 19:17:15
Бабе Вале задают вопрос про пенсионный возраст ?
Саныч
2021-08-12 19:03:59
Хитрый ход Шандаловича: сделать так, чтобы Пивненко приелась всем. В принципе, я не против.
Лана Текучева
2021-08-12 18:38:58
Ваши капремонты дорого обходятся налогоплательщику! Пример д/с на Ленинградской. Проще новый построить за такие деньги! :)
Гость
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