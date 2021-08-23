Сегодня депутат Госдумы Валентина Пивненко с рабочей поездкой находится в Меузерском районе.

Оттуда по видеоконференцсвязи она приняла участие в республиканском августовском общественно-педагогическом форуме и в преддверии первого сентября обратилась к педагогам Карелии.

— Образование, воспитание детей — наверное, это главное в жизни каждой семьи, родителей. В Карелии создаются благоприятные условия для того, чтобы дети, придя в школу 1 сентября, имели комфортные условия для получения образования. Очень важно, что республика много вложила средств для того, чтобы наши школы преобразовывались, соответствовали тем стандартам, которые требуются для наших детей, — отметила Валентина Пивненко.

Депутат Госдумы также сообщила, что в рамках федеральной программы развития образования Карелия будет получать необходимые ресурсы, чтобы строились новые школы. Кроме того, в программе предусмотрены и средства для проведения капитальных работ по обновлению школ, построенных несколько десятилетий назад.

«Хочу обратиться к педагогам-ветеранам, которые имеют огромный опыт работы. В ваши учебные заведения придет много молодых учителей, большая просьба к вам — окажите им внимание, поддержку, возобновите те хорошие наставнические традиции, которые всегда в Карелии были!» - сказала Валентина Пивненко.