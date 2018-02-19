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Новости. Общество
13:07, 19 Февраля 2018

Валентина Пивненко: "Ситуация с отгрузкой щебня в Карелии складывается неудовлетворительная"

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По инициативе депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко в Москве прошло совещание, на котором обсуждалась ситуация с отгрузкой щебня в республике.

К депутату Государственной Думы Валентине Пивненко поступило обращение от руководства АО "Финансбюро", работающего в Суоярвском районе Карелии. Суть обращения такова: с января 2018 года ситуация с наличием железнодорожных вагонов для перевозки щебня стала критической. Вагонов катастрофически не хватает, что ставит под угрозу существование предприятия. Валентина Пивненко, рассмотрев вопрос, в свою очередь обратилась к министру транспорта России Максиму Соколову и генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову.

Последствием этого стало совещание, которое состоялось по поручению министра транспорта РФ Максима Соколова на прошлой неделе в Москве. Совещание провел директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Вячеслав Петренко. Помимо инициатора, Валентины Пивненко, в совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, ОАО "РЖД", Федеральной грузовой компании, Союза операторов железнодорожного транспорта, АО ПГК, представитель АО "Финансбюро", министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Алексей Щепин.

Валентина Пивненко рассказала об основных итогах совещания:

- Ситуация с отгрузкой щебня у нас складывается неудовлетворительно. Мы срываем договоры поставки потребителям. И все из-за того, что железная дорога не справляется – не хватает вагонов. Ко мне обратился целый ряд предприятий, которые становятся на грань банкротства не по своей вине.

Под угрозой выполнение пункта 5.6 протокола заседания Госкомиссии по 100-летию Карелии, проходившего в Петрозаводске 17 ноября 2017 года под председательством Николая Платоновича Патрушева, которым предписано в срок до 1 марта 2018 года решить все вопросы с обеспечением отгрузки щебня.

Удалось добиться проведения важного совещания, где была рассмотрена эта проблема. Мы подготовили четкую аргументацию, представили расчеты и мониторинг ситуации по Карелии.

Обсуждение выявило некоторые моменты, оказавшиеся неожиданными для Минтранса РФ. Например, электронная площадка торгов, которая была запущена с 1 января 2018 года, работает из рук вон плохо. Это усугубило и без того тяжелую ситуацию с поставкой вагонов.

В связи с тем, что в этом году должно быть по поручению президента России Владимира Владимировича Путина увеличено финансирование дорожного строительства на 17 миллиардов рублей, вырастет и спрос на щебенку. И вот уже через Белоруссию транзитом идет  щебень с Украины. Дешевле, хотя и хуже карельского по качеству. А у нас к тому же проблемы с перевозками.

На совещании мы договорились в ближайшие сроки провести ряд встреч наших производителей с Союзом операторов железнодорожных перевозок и постараться оперативно решить возникшие проблемы. Кроме того, по результатам этих встреч министру транспорта РФ Максиму Соколову рекомендовано провести специальное рассмотрение этого вопроса на ближайшей рабочей группе по транспорту в рамках Госкомиссии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-19 14:48:27
"Дымите тыщу лет, товарищ Сталин!
И пусть в тайге придётся сдохнуть мне,
я верю: будет чугуна и стали
на душу населения вполне."
1959 год. Юз. Алешковский.
deep
2018-02-19 14:25:00
Да все от того, что РЕЛЬСЫ в подотчете у государства, а весь подвижной состав ( и людской, и товарный) принадлежит ИП, ООО, ОАО и далее. А что с рельсов стране прибыток?
Ванёк
2018-02-19 13:21:05
Поговорила много и фактически ничего не решила . Уметь так надо.
Гость
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