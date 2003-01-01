Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

Накануне депутат Государственной Думы РФ от Карелии Валентина Пивненко дала интервью телеканалу «Россия-24», которое было посвящено принятию федерального бюджета на 2026 год.
На вопрос ведущего Олега Горновского «По части Карелии, как вы думаете, какие будут проекты, стройки, объекты?» Валентина Пивненко ответила:
— У нас «незнаковых» объектов нет. Строительство дорог, прежде всего. Развитие села. Строительство жилья, аварийное и ветхое жильё. И, конечно, онкологический центр. Я не отступаюсь от этого…
Смотрите полную версию интервью — о бюджете страны на 2026 год, программах развития Карелии и задачах на последние месяцы уходящего года: