Валерий Гергиев: «Ничего не изменилось. Мы любим музыку»

Дирижёр Валерий Гергиев на концерте в Карелии рассказал о своей гражданской позиции.

После концерта в Беломорске художественного руководителя Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева поблагодарили за его гражданскую позицию. Напомним, известный дирижёр, директор Мариинского театра одним из первых попал под санкции из-за спецоперации на Украине, лишившись работы зарубежом.

«Тут прозвучало „гражданская позиция“, но на самом деле ровным счётом ничего не изменилось. Мы любим музыку. И музыка в Беломорске должна звучать также, как она звучит в Нью-Йорке. Музыка звучит по всему миру, как символ красоты жизни», — сказал со сцены районного дома культуры Беломорска Валерий Гергиев.

По словам маэстро, он восторгается незабываемыми пейзажами Поморья. Правда, прогуляться удалось здесь лет 12-13 назад.

«Здесь удивительные края. Поэтому мы обязательно постараемся вернуться. Вчера в Мурманске мне говорили: „Ну хотя бы раз в два года приезжайте“. Да, мы рады и два раза в год приезжать. Но у нас очень много обязательств в Санкт-Петербурге и по всей стране Мы дойдём до Томска, Кемерово, Новосибирска. Выступим в 25–27 регионах в целом. Такой фестиваль должен свою миссию нести. Я совершенно спокойно отношусь к своей роли в этом деле. Но у нас замечательный коллектив, который может сыграть и два концерта в день, и три, если потребует наше отношение к профессии или наши обещания.

Поверьте, мирная, красивая, более спокойная жизнь, чем в больших, шумных столицах, ничем не хуже, а может даже и лучше», — подытожил маэстро.

Беломорчане проводили известного дирижёра с ансамблем Мариинского театра бурными овациями. В подарок Валерию Гергиеву местные власти приподнесли работу именитых поморских золотошвеек.