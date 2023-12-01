Реклама

Будущие новоселы начинают получать ключи от квартир в первом доме района «Talojarvi. Город у воды»
Сегодня 16:03
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — на СВО погиб уроженец Суоярви
Сегодня 12:02

Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Новости. Культура
20:30, 01 Декабря 2023
фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новости партнеров

Худрук Мариинского театра сменил на этом посту предыдущего руководителя Владимира Урина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале правительства.

Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию, отмечается в сообщении.

Гергиев родился в 1953 году в Москве, окончил Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова). В 1977 году начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В 1988 году занял должности главного дирижера театра и художественного руководителя его оперной труппы.

Гергиев ежегодно дает в Петербурге, России и за рубежом более 300 спектаклей и концертов. При нем обрел международный размах летний фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей», открылись филиалы Мариинки во Владивостоке и Владикавказе.

Урин родился в 1947 году в Кирове. В 1985 году окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). После службы в армии стал заведующим труппой Кировского театра юного зрителя, позднее — директором этого театра.

В 1981 году переехал в Москву и возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей РФ, СТД). В 1995 году занял пост гендиректора Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

С июля 2013 года являлся генеральным директором Государственного академического Большого театра. 30 ноября после премьеры спектакля «Сын мандарина. Соловей» Урин обратился к коллективу с прощальными словами и рассказал, что это был его последний рабочий день.

Урин — заслуженный деятель искусств РФ, награжден орденами Почета, Почетного легиона (Франция), Восходящего солнца III степени (Япония).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2023, 17:55
В России прощаются с параллельным импортом автомобилей
25.11.2023, 20:30
Стало известно, что творится сейчас на последнем открытом погранпереходе в Финляндию
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
29.11.2023, 18:00
На Земле совсем скоро начнется продолжительная магнитная буря
28.11.2023, 15:41
Из приграничного района Карелии выдворены 57 иностранцев
26.11.2023, 09:00
«Дайте людям трассу!» - в Петрозаводске закрыты «Фонтаны»

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.