Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Худрук Мариинского театра сменил на этом посту предыдущего руководителя Владимира Урина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале правительства.

Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию, отмечается в сообщении.

Гергиев родился в 1953 году в Москве, окончил Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова). В 1977 году начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В 1988 году занял должности главного дирижера театра и художественного руководителя его оперной труппы.

Гергиев ежегодно дает в Петербурге, России и за рубежом более 300 спектаклей и концертов. При нем обрел международный размах летний фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей», открылись филиалы Мариинки во Владивостоке и Владикавказе.

Урин родился в 1947 году в Кирове. В 1985 году окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). После службы в армии стал заведующим труппой Кировского театра юного зрителя, позднее — директором этого театра.

В 1981 году переехал в Москву и возглавил Кабинет детских и кукольных театров Всероссийского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей РФ, СТД). В 1995 году занял пост гендиректора Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

С июля 2013 года являлся генеральным директором Государственного академического Большого театра. 30 ноября после премьеры спектакля «Сын мандарина. Соловей» Урин обратился к коллективу с прощальными словами и рассказал, что это был его последний рабочий день.

Урин — заслуженный деятель искусств РФ, награжден орденами Почета, Почетного легиона (Франция), Восходящего солнца III степени (Япония).