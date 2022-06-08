Валерий Таборов: Льготы участникам СВО не должны быть «бумажными»

Руководитель Карельского отделения ДОСААФ Валерий Таборов предложил карельским парламентариям предусмотреть в республиканском законодательстве дополнительные льготы участникам специальной военной операции на Донбассе.

Он привёл в пример Приморье, где «предусмотрены единовременные ежемесячные денежные выплаты семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации» и другие льготы. Валерий Таборов уверен, что «и мы здесь, в Карелии сможем предусмотреть такую помощь ветеранам».

Кроме того, он озвучил предложение взять под депутатский и общественный контроль предоставление ветеранам боевых действий федеральных льгот, решение вопросов, возникающих при их трудоустройстве и социальной адаптации, чтобы «сказать решительное «нет!» любому факту произвола местных властей, относительно наших воинов».

Об этом он написал у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».