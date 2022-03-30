Валяющаяся на перекрестке в Петрозаводске неадекватная женщина подняла все экстренные службы (ВИДЕО)

Помощь полиции и скорой понадобилась ранним утром странному пешеходу, падающему на перекрестке в центре столицы Карелии.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео инцидента, который произошел сегодня, 7 апреля, ранним в 6.06. На перекрестке улиц Красной и Анохина неадекватная женщина «кружила» по проезжей части и упала. Водитель, двигающийся со стороны проспекта Ленина, остановился и помог женщине дойти до тротуара. В это же время подъехал автомобиль ДПС. Полицейский присоединился к помощнику. Но женщина, не желавшая сидеть в сугробе, продолжала бегать и падать.

На место происшествия приехала еще одна машина патрульно-постовой службы. Женщину посадили в машину, вызвав скорую помощь. Медики прибыли на место в 6.29.

«Ничего необычного, просто раннее утро», — комментируют видео в пвблике.

Инцидент попал в объектив камеры компании «Ситилинк».