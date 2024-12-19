Вам такая попадалась? — новая купюра дошла до Петрозаводска

Банкнота, представленная Центробанком в 2022 году, дошла до карельской столицы.

Теперь петрозаводчане могут наблюдать в денежном обороте новую купюру номиналом 100 рублей.

Полученной на сдачу от курьера «новинкой» похвасталась читательница «Столицы на Онего».

Центробанк показал новую купюру еще в 2022 году.

Регулятор показал банкноту спустя год после объявления о модернизации. На ней изображены Красная площадь и парк «Зарядье». Массовый выпуск купюр начнется только после настройки оборудования, с чем у банков могут быть проблемы — писало издание РБК два с половиной года назад.

Как рассказали в издании, на новой банкноте изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра.

На оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Цвет банкноты остался прежним, но она отличается от предыдущей версии оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями. Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый.

Модернизированные банкноты лучше защищены от подделок, подчеркнули в источнике.