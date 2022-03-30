Вандалы активизировались в Петрозаводске

В столице Карелии неизвестные расписали краской остановочные комплексы.

Остановочные комплексы в Петрозаводске разрисованы различными надписями. На деятельность вандалов обратил внимание руководитель карельской команды «Доброспас» Алексей Глушков.

«С приходом весны оживились уличные вандалы с баллончиками. Везде, куда может дотянуться рука малолетнего нарушителя, мы видим изгаженные стены и двери домов, киоски, остановки. И как бы не увеличивали штрафы за порчу имущества и не усиливали внимание полиции — безобразные надписи и рисунки появляются с пугающей скоростью», — заявил Алексей Глушков в соцсети.

Он предположил, что родителей вандалов следует штрафовать.

«И возникает огромный вопрос — что с этим делать? Конечно, „теория разбитых окон“ работает. Но для этого нужны годы и работа не только коммунальных служб и частников по постоянной очистке от надписей, но и работа родителей с подростками. Наверно первый громкий и большой судебный штраф на родителей вандала за порчу имущества заставит многих обратить внимание на досуг их детей», — пояснил Глушков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске придумали способ борьбы с вандалами, которые рисуют на стенах.