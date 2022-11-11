Вандалы измазали краской микроавтобус жителя Петрозаводска, но полиция не увидела в этом преступления (ФОТО)

Пенсионер в Петрозаводске рассказал, как полицейские не захотели искать вандалов, измазавших краской его микроавтобус.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился пенсионер, который рассказал, что живет в Петрозаводске на улице Ригачина, у него есть старенький микроавтобус, который разрисовали краской вандалы, пока он был на даче. А в полиции отказались возбуждать уголовное дело, так как не увидели в этом преступления.

По словам петрозаводчанина, с 27 по 31 октября он уезжал на дачу, а когда вернулся, то обнаружил, что неизвестные хулиганы испачкали краской его микроавтобус: закрасили номера, габариты, нарисовали на дверях.

«Я как только увидел испорченную машину, сразу позвонил в отдел полиции на Чернышевского, участковому, потом поехал, написал заявление, но уже в отделении на улице Балтийской. Привозил сотрудника к микроавтобусу, показывал, как испорчен автомобиль. Он все сфотографировал, правда, в темноте, но хоть так. Заявление мое принял, обещал во всем разобраться. А на следующий день я узнал, что он вышел в отпуск и дело мое никому не передал», — рассказал пострадавший от вандалов пенсионер.

Спустя несколько дней петрозаводчанин все же смог добиться, чтобы его делом об испорченном автомобиле занялась полиция, но, к сожалению, время было уже упущено, так как видео с камеры наблюдения хранятся всего 5 дней.

В результате сотрудник полиции несколько раз позвонил пострадавшему пенсионеру, позадавал вопросы по факту вандализма и сделал вывод, что преступления никакого нет, выдав бумагу с отказом в возбуждении уголовного дела.

«Мне отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, мол, из-за того, что краской номера и габариты испачканы автомобиль ездить может, он не сломан», — пожаловался петрозаводчанин.

В мастерской, где проводят работы по ремонту и покраске кузова автомобиля сказали пострадавшему автомобилисту, что для устранения художеств вандалов потребуется немаленькая сумма. А пенсия у пострадавшего петрозаводчанина всего 12 тысяч 800 рублей.

Не понимая, почему полиция не увидела акта вандализма в разрисованном краской автомобиле, пенсионер решил поделиться своей историей в СМИ.