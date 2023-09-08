Вандалы оставили без хозяина одну из главных достопримечательностей Карелии

Из Горного парка украли Марморика Луку.

О выходке вандалов рассказали в Горном парке «Рускеала» в пятницу, 8 сентября.



«Мы хотим поделиться, к сожалению, неприятной новостью. Из Горного парка украли Марморика Луку . Это главный Марморик, хозяин Горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей парка. Впрочем, как и остальные члены семьи Мармориков», — написали в паблике популярнейшего туристического объекта.



Факт кражи здесь называют актом вандализма и преступлением.

«Это умышленное разрушение и кража чужой собственности. Хотим напомнить, что последствия вандализма могут быть очень серьезными, потому что это преступление, которое наносит материальный и моральный ущерб», — заявили в авторы поста.







