Вандалы оставили без хозяина одну из главных достопримечательностей Карелии

Из Горного парка украли Марморика Луку.
О выходке вандалов рассказали в Горном парке «Рускеала» в пятницу, 8 сентября.
«Мы хотим поделиться, к сожалению, неприятной новостью. Из Горного парка украли Марморика Луку . Это главный Марморик, хозяин Горного парка, который всегда с большой любовью, уважением и теплом принимал гостей парка. Впрочем, как и остальные члены семьи Мармориков», — написали в паблике популярнейшего туристического объекта.
Факт кражи здесь называют актом вандализма и преступлением.
«Это умышленное разрушение и кража чужой собственности. Хотим напомнить, что последствия вандализма могут быть очень серьезными, потому что это преступление, которое наносит материальный и моральный ущерб», — заявили в авторы поста.
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