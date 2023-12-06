Вандалы оставили жителей райцентра Карелии без колодезной воды

Колодец на улице Кайманова в Суоярви не работает в связи с актом вандализма.
В Суоярви орудовали вандалы. О хулиганской выходке сообщили в администрации муниципального округа.
Неизвестные повредили электрику колодца на улице Кайманова. Воспользоваться колодцем местные жители смогут только после ремонта.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители Повенца остались без холодной воды из-за аварии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание