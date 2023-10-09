Вандалы оторвали цифры на памятнике воинам-освободителям в Медвежьегорске

Факт ужасного вандализма попал на видео и фото.
Об ужасном факте вандализма среди бела дня рассказали власти Медвежьегорского района.
Скверный инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, 13.57, в Медвежьегорске. Там двое подростков оторвали цифры на памятнике воинам-освободителям (Танке Т-34) рядом с Домом культуры.
Было составлено обращение в полицию, сообщили в паблике района.
«Уважаемые жители, давайте беречь, то что у нас есть и не допускать порчи имущества! Просьба объяснять детям, что необходимо уважать и ценить чужой труд и память о нашей истории, бережно относиться к общественному имуществу», — написали в соцсети.
В паблике опубликовали видео с камер наблюдения и фотографии.
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