Вандалы оторвали цифры на памятнике воинам-освободителям в Медвежьегорске

Факт ужасного вандализма попал на видео и фото.

Об ужасном факте вандализма среди бела дня рассказали власти Медвежьегорского района.

Скверный инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, 13.57, в Медвежьегорске. Там двое подростков оторвали цифры на памятнике воинам-освободителям (Танке Т-34) рядом с Домом культуры.



Было составлено обращение в полицию, сообщили в паблике района.



«Уважаемые жители, давайте беречь, то что у нас есть и не допускать порчи имущества! Просьба объяснять детям, что необходимо уважать и ценить чужой труд и память о нашей истории, бережно относиться к общественному имуществу», — написали в соцсети.



В паблике опубликовали видео с камер наблюдения и фотографии.