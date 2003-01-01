Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

В городе Питкяранта на детской площадке по улице Рудакова неизвестные повредили качели-гнездо.

Судя по фотографиям, вандалы пытались поджечь канат, который удерживает конструкцию.

Администрация города сообщила, что поврежденные качели будут демонтированы, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Это уже не в первый раз, и это не просто ущерб имуществу, это удар по комфорту и безопасности наших детей». Уважаемые родители, давайте учить детей ценить то, что их окружает. Дорогие земляки, не будьте равнодушны! Если видите, как ломают или портят городское имущество, — не проходите мимо. — обратились власти к жителям города.

Вандалов ищут. Сотрудники администрации начали просматривать записи с уличных камер наблюдения, чтобы найти тех, кто испортил конструкцию. Горожан просят сообщать любую информацию о случившемся.

Ранее малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске.