Вандалы повредили новую витражную остановку в Петрозаводске

Остановочный комплекс в центре карельской столицы пострадал от рук хулиганов.
В Петрозаводске на проспекте Ленина неизвестные повредили недавно установленную витражную остановку. Кто-то проделал отверстие в стекле и обвел образовавшуюся дыру маркером. Фотографию комплекса опубликовали в соцсетях.
Теперь поврежденную часть остановочного павильона придется полностью менять. Горожане возмущены этим актом вандализма. «Слов нет, одни нецензурные буквы», — написал автор снимка.
Напомним, осенью витражные панно украсили две остановки в центре Петрозаводска, позже декорировали третий комплекс. Панно изготовили из монолитного поликарбоната — современного и устойчивого к воздействиям разной погоды материала.
Разработали дизайн-проект сотрудники и учащиеся Детской художественной школы под руководством ее директора Ильи Кемпи.
«Надеюсь, горожане будут бережно относиться. Большое спасибо директору „Художки“ Илье Кемпи и его воспитанникам!» — написала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Однако остановки простояли нетронутыми недолго. Ранее мы писали о том, что вандалы изуродовали авторские витражи, украшавшие новые остановки в карельской столице.
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