Вандалы повредили новую витражную остановку в Петрозаводске

Остановочный комплекс в центре карельской столицы пострадал от рук хулиганов.

В Петрозаводске на проспекте Ленина неизвестные повредили недавно установленную витражную остановку. Кто-то проделал отверстие в стекле и обвел образовавшуюся дыру маркером. Фотографию комплекса опубликовали в соцсетях.

Теперь поврежденную часть остановочного павильона придется полностью менять. Горожане возмущены этим актом вандализма. «Слов нет, одни нецензурные буквы», — написал автор снимка.

Напомним, осенью витражные панно украсили две остановки в центре Петрозаводска, позже декорировали третий комплекс. Панно изготовили из монолитного поликарбоната — современного и устойчивого к воздействиям разной погоды материала.

Разработали дизайн-проект сотрудники и учащиеся Детской художественной школы под руководством ее директора Ильи Кемпи.

«Надеюсь, горожане будут бережно относиться. Большое спасибо директору „Художки“ Илье Кемпи и его воспитанникам!» — написала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Однако остановки простояли нетронутыми недолго. Ранее мы писали о том, что вандалы изуродовали авторские витражи, украшавшие новые остановки в карельской столице.