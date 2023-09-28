Хулиганы разгромили детскую площадку в Медвежьегорске

Площадку установили несколько месяцев назад, и она стала любимым местом горожан.

Фотография изуродованной вандалами баскетбольной стойки на детской площадке на улице Максима Горького в Медгоре появилась в паблике «Моя Карелия».

«Неизвестные лица нанесли вред детской площадке в Медвежьегорске, которая простояла несколько месяцев», — написали в соцсети.

Там хулиганы погнули баскетбольное кольцо и сорвали цепочку на качелях.

Глава местной администрации обещал заменить поврежденные конструкции на более надежные как можно скорее, так как площадка успела полюбиться молодым жителям города.