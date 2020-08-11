Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО)

Администрация Петрозаводска сообщила об актах вандализма в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького.

Совсем недавно горожане смогли оценить обновленный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Вандалы уже успели оставить на стенах надписи.

© Мэрия Петрозаводска



Сотрудники комбината благоустройства очистили стены.

Ранее вандалы выломали видеокамеры у входа в отремонтированный переход.