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Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:55, 12 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Администрация Петрозаводска сообщила об актах вандализма в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького.

Совсем недавно горожане смогли оценить обновленный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Вандалы уже успели оставить на стенах надписи.

© Мэрия Петрозаводска

Сотрудники комбината благоустройства очистили стены.

Ранее вандалы выломали видеокамеры у входа в отремонтированный переход.

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Комментарии

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тетка
2020-08-12 17:39:00
Найти и развесить портреты "героев" на самых видных местах, в магазинах по месту жительства, в школах с соответствующей позорной надписью. Двух-трех раз будет достаточно, чтобы это дело искоренить. Но ведь для этого работать надо, а у нас некому.
кир
2020-08-12 17:19:02
Государство - это мы. Какие мы, в широком смысле, такое и государство. Каждый день наши простые люди проделывают миллионы неправедных проступков. Количество переходит в качество. Кремль, не имея теории и твёрдой воли, судорожно хватается за институт церкви. Церковь нам поможет. Как бы не так. Поезд цивилизации давно ушёл, помахав нам рукой. Своего Моисея нет, который вывел бы нас из вековой темноты. Всё идет к катастрофе.
елпидифор
2020-08-12 17:36:15
кир, трудно возразить...
елпидифор
2020-08-12 16:43:17
zanoza, вы не правильно понимаете проблему. Бороться - значит применять репрессивные меры. Поколение, как и их спившихся или наоборот, богатых, но не образованных папаш и мамаш (что для меня одно и то же), можно еще как-то грубо наказывать. Но на их месте - с материнским капиталом для многодетных (чего греха таить - многие так живу, создавая "инкубатор" ради денег) встанут легионы. Если государство не будет пытаться воспитывать, как в мое время 70-х учили, хотя бы "гармонически развитую личность", то весь этот вандализм будет расти в геометрической прогрессии.
новый
2020-08-12 16:39:52
Какие родители, такие и личинки.
zanoza
2020-08-12 16:22:27
Ну если общество не в состоянии справится с таким явлением,как вандализм, тогда оно обречено.
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