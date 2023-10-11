Вандалы с баллончиками краски напали на 144 поезда в этом году

За девять месяцев любители граффити испортили более 140 составов на ОЖД.

С января по сентябрь на территории Октябрьской железной дороги вандалы раскрасли вагоны 144 поездов: 143 пригородных состава и один грузовой.



Также за девять месяцев хулиганы разбили 13 линз светофоров, 33 состава закидали камнями, причем из них 27 – пассажирские.

Всего в границах ОЖД зафиксировано 215 актов вандализма. Ущерб превысил 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. На месте преступления задержали 34 злоумышленника, возбуждено 66 уголовных дел.



20 человек привлекли к уголовной ответственности по статье о вандализме. Напомним, ранее мы сообщали об изуродованных стенах домов в Костомукше и об очередном раскрашенном троллейбусе в карельской столице.