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Вандалы с баллончиками краски напали на 144 поезда в этом году

Новости. Криминал
12:22, 13 Октября 2023
фото: © rusnord.ru

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За девять месяцев любители граффити испортили более 140 составов на ОЖД.

С января по сентябрь на территории Октябрьской железной дороги вандалы раскрасли вагоны 144 поездов: 143 пригородных состава и один грузовой.

Также за девять месяцев хулиганы разбили 13 линз светофоров, 33 состава закидали камнями, причем из них 27 – пассажирские.

Всего в границах ОЖД зафиксировано 215 актов вандализма. Ущерб превысил 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На месте преступления задержали 34 злоумышленника, возбуждено 66 уголовных дел.

20 человек привлекли  к уголовной ответственности по статье о вандализме. Напомним, ранее мы сообщали об изуродованных стенах домов в Костомукше и об очередном раскрашенном троллейбусе в карельской столице. 

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