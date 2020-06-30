Вандалы сломали недавно установленный в сквере у Онежского озера в Петрозаводске питьевой фонтан

В благоустроенном сквере на набережной Варкауса неизвестные оставили без крана питьевой фонтан.

""РКС-Петрозаводск" еще даже не успели официально открыть сквер на набережной Варкауса, а у питьевого фонтанчика уже украли кран. Из-за этого огромная струя из фонтана лилась прямо на дорожку сквера. Очень неприятно! Давайте с уважением относиться к тому, что другие делают для нас же, на благо города! Этот сквер - отличное место для прогулок, он будет открыт для каждого!!! Зачем же портить то, что делается для людей..." - пишут в паблике "РКС-Петрозаводск".

Фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов.

Напомним, "РКС-Петрозаводск" проводит работы по благоустройству сквера в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса. Здесь установлены фонари, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья. Здесь появятся скамейки, питьевой фонтан и декоративный водопад.