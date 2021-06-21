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Вандалы выломали кольцо на новой площадке для воркаута в сквере Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
06:55, 22 Июня 2021
фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

В Бородинском сквере сломали оборудование на площадке для воркаута.

Горожане обратили внимание на состояние новой спортивной площадки в Бородинском сквере.

«Совсем недавно установили, но вандалам хватило времени, чтобы раскурочить. Оторвали одно кольцо. Зачем?! Нет бы научиться на этих кольцах „крест“ или „уголок“ выполнять, так ведь для этого тренироваться нужно», — пишут петрозаводчане в паблике «Подслушано в ПТЗ», где выложили фото площадки.

Ранее вандалы испачкали детскую площадку и памятник битумом, которым заливают керны в Петрозаводске.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2021-06-22 09:18:26
Их бы энергию, да в нужное русло...
Kon
2021-06-22 09:14:56
А у этого воркаута есть русское навание?
Самуил
2021-06-22 10:07:40
Kon, помните: Воркалось. Хливкие шорьки...))
кир
2021-06-22 08:03:13
Наши люди, других не будет, - сказал кот.
Гость
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