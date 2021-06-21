Вандалы выломали кольцо на новой площадке для воркаута в сквере Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

В Бородинском сквере сломали оборудование на площадке для воркаута.

Горожане обратили внимание на состояние новой спортивной площадки в Бородинском сквере.

«Совсем недавно установили, но вандалам хватило времени, чтобы раскурочить. Оторвали одно кольцо. Зачем?! Нет бы научиться на этих кольцах „крест“ или „уголок“ выполнять, так ведь для этого тренироваться нужно», — пишут петрозаводчане в паблике «Подслушано в ПТЗ», где выложили фото площадки.

Ранее вандалы испачкали детскую площадку и памятник битумом, которым заливают керны в Петрозаводске.