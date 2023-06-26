Вандалы вырвали и укатили глобус из центра города бумажников Карелии (ФОТО)

В ночь на 27 июня неизвестные лишили украшения одну из центральных улиц Кондопоги.

Как сообщают горожане в паблике «Подслушано в Кондопоге», в ночь на 27 июня, примерно в 02.20, у дома №35 по улице Пролетарской злоумышленники вырвали и укатили вместе с постаментом известное городское украшение - глобус.



«Недолго глобус простоял на Пролетарской. Теперь у помойки лежит».



«Нет ни одной камеры наблюдения в тех районах? Полиция, может пора заняться прямыми обязанностями и наказать за вандализм?»



«Что за люди? Заняться нечем совсем? Уже и глобус укатили! Кто теперь его обратно будет ставить?»



«Выдрали штыри глубиной 0,5 метра, цемент не поможет», - такие комментарии оставляют кондопожане в соцсети.



