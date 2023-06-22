«Ваня Коммунист» перекроет движение по ведущей в Карелию трассе

В воскресенье, 25 июня, движение по федеральной трассе «Кола» остановится на два часа из-за разводки Лодейнопольского моста.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 25 июня с 13.00 до 15.00 разведут мост через реку Свирь.

Вниз по реке пойдут барже-буксирные составы «Ваня Коммунист» и «Озерный 213».

«Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводки моста, то его разведут 26 июня в это же время», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, мост расположен на 236 километре автодороги рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.