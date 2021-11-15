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Варламов, проигравший суд по «делу о говнохранителях» из Петрозаводска, попал в полицию в Либерии

Новости. Общество
09:10, 03 Декабря 2021
фото: © youtube.com / varlamov

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Известного российского блогера Илью Варламова задержали в Либерии после инцидента со съемками.

Илья Варламов находится в полицейском участке в Либерии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал блогера.

«Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа», — рассказал он в опубликованном видео.

По словам Варламова, он сфотографировал человека, который этого не хотел. Из-за чего собралась толпа местных жителей и началась драка.

Позже к Варламову, запертому в «участке», приехала полиция. Блогера, как он сам отметил, «эвакуировали» уже в полицейский участок. Его обвиняют в том, что он снял «секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации».

Других подробностей он не привел, официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в Либерию блогер отправился сразу после поражения в суде по «делу о говнохранителях» из Петрозаводска. Московский городской суд признал, что Илья Варламов распространил недостоверную информацию в оскорбительной форме в интернете. Речь идет о посте, в котором Варламов назвал «говнохранителями» противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов в Петрозаводске. Суд обязал Варламова удалить публикацию, а также разместить на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Также суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ.

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Комментарии

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Эндшпиль
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Горожанин
2021-12-03 09:39:49
Либерия - не Россия, там не разбалуешься...
Гость
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