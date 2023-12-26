Вас предупреждали: мешавшие уборке снега машины эвакуировали в Петрозаводске

Минувшей ночью с улиц карельской столицы на штрафстоянку эвакуировали 10 автомобилей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь на 27 декабря в городе трудилась снегоуборочная техника. Об этом водителей предупреждали заранее.



Десять автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку машин с 00.00 до 06.00.



В результате десяток автомобилей, помешавших работе снегоуборочной техники, отправили на штрафстоянку.



Нарушителей ждет штраф в полторы тысячи рублей.







В ночь на 26 число таких машин было четыре.



Напомним, 14 декабря с улицы Ровио на штрафстоянку отправили семь автомобилей.