Вас предупреждали: мешавшие уборке снега машины эвакуировали в Петрозаводске

Минувшей ночью с улиц карельской столицы на штрафстоянку эвакуировали 10 автомобилей.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь на 27 декабря в городе трудилась снегоуборочная техника. Об этом водителей предупреждали заранее.
Десять автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку машин с 00.00 до 06.00.
В результате десяток автомобилей, помешавших работе снегоуборочной техники, отправили на штрафстоянку.
Нарушителей ждет штраф в полторы тысячи рублей.
В ночь на 26 число таких машин было четыре.
Напомним, 14 декабря с улицы Ровио на штрафстоянку отправили семь автомобилей.
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