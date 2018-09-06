Ваша мечта ближе, чем кажется: новый ЖК "Жемчужина" в центре Петрозаводска

Представьте себе квартиру, в которой приятно просыпаться утром, куда хочется возвращаться после работы и из далеких командировок, где так уютно собраться в кругу семьи и друзей

Представили? Вы удивитесь, но такая квартира отнюдь не фантазия. Это воплощение мечты для тех, кто ценит качество жизни, комфорт, красоту и уют. И эта мечта ждет вас в новом жилом комплексе бизнес-класса "Жемчужина" от строительной компании "ВЕК".

Где вы будете жить? Новый жилой комплекс полностью оправдывает свое наименование. Это жемчужина в самом центре нашего города на живописном берегу реки Лососинки (Древлянская набережная), в шаговой доступности ко всей необходимой инфраструктуре.

Насколько вам будет комфортно? Комфорт в каждой квартире гарантирован благодаря использованию высококачественных строительных материалов и надежного инженерного оборудования. Вас приятно удивит то, как продумана здесь каждая деталь: от необычных фасадов до дизайнерских входных групп. С верхних этажей вам откроется потрясающий вид на реку и парк, а повышенная шумоизоляция станет надежным хранителем вашего спокойствия. В доме всего 72 квартиры, что обеспечит вам дополнительную тишину и комфорт.

Где парковать автомобиль? Вы забудете о проблемах с парковкой. На крытом паркинге жилого комплекса "Жемчужина" ваш автомобиль будет находиться в полной безопасности!

А что вокруг? Комфорт в жилом комплексе "Жемчужина" не заканчивается за порогом вашей квартиры. Здесь вас ждет уютная, обособленная придомовая территория с парковой прибрежной зоной и ландшафтным дизайном. Приятный отдых для всей семьи на свежем воздухе гарантирован!

Ваша мечта ближе, чем кажется. Посмотрите варианты планировок квартир в жилом комплексе "Жемчужина" и задайте свои вопросу персональному менеджеру строительной компании "ВЕК".

Офисы продаж недвижимости ЖК "Жемчужина":

+7 (8142) 59-28-00 Первомайский пр., д. 43

+7 (8142) 33-00-43 Попова ул., д. 15

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