Василий Катаров: Мы не делим студентов на своих и чужих

Правительства западных стран сегодня изо всех сил пытаются разорвать гуманитарные и научные связи, которые сложились между российскими и зарубежными вузами, но ученое сообщество и студенческая молодежь противостоят такому давлению.

Об этом на первом заседании карельского Общественного штаба помощи жителям Донбасса заявил проректор ПетрГУ Василий Катаров.

«У нас учатся студенты с Украины, из других зарубежных стран. Мы видим, в каком они сейчас сложном положении. Дипмиссии ряда государств настоятельно рекомендовали ребятам покинуть вузы нашей страны. Но мы никогда не будем делить студентов на своих и чужих. Ребятам, которые приехали к нам из-за рубежа, окажем всю необходимую поддержку», — заявил Василий Катаров.

Он также напомнил: появились сообщения и о том, что студентов из России начали отчислять из зарубежных вузов. ПетрГУ готов принять на обучение российских студентов, которые столкнулись с ущемлением своих прав в других странах.

Василий Катаров упомянул и о распространяющихся сейчас в интернете петициях с осуждением действий России и призывами к академическому и студенческому сообществу подписаться под этим. Их авторы утверждают, что из-за разрыва международных связей Россию ждет упадок науки и образования.

«В тяжелые времена проверяется все союзы, договоренности и дружба. К сожалению, есть место и попыткам манипулировать мнением людей. Подобные петиции — это не что иное, как манипуляции, использование естественного стремления наших коллег к миру в далеко не добрых для нашей страны интересах. Да, ряд иностранных вузов и научных институтов прекратили международные связи с Россией. Но ученые-то остались, а это люди, которые критически мыслят, анализируют и проверяют информацию. Запретить обмен знаниями, общение ученых, аспирантов, студентов из разных стран друг с другом в современном мире невозможно», — заявил Василий Катаров.

Он добавил, что большинство молодежи это понимает. Также студенты хотят быть сопричастными к поддержке жителей Донбасса: именно поэтому в ПетрГУ открыли пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и Л. Р. Эту работу вуз будет координировать с Общественным штабом. Кроме того, Петрозаводский госуниверситет планирует расширять и укреплять сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками в сфере науки и образования.