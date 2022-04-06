ВАЗ перевернулся после столкновения с эвакуатором в Петрозаводске – есть пострадавшие (ВИДЕО)

На Кукковке столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор, есть пострадавшие, движение затруднено, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В районе дома № 11а по Карельскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и эвакуатора. Обстоятельства происшествия выясняются.

На месте ДТП работают спецслужбы, движение транспортных средств затруднено.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.