ВАЗ перевернулся после столкновения с эвакуатором в Петрозаводске – есть пострадавшие (ВИДЕО)

На Кукковке столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор, есть пострадавшие, движение затруднено, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В районе дома № 11а по Карельскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и эвакуатора. Обстоятельства происшествия выясняются.
На месте ДТП работают спецслужбы, движение транспортных средств затруднено.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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