Важенка с олененком попалась в объектив видеокамеры в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники костомукшского заповедника поделились видео с оленями.
В паблике «Заповедник «Костомукшский» опубликовано видео оленей.
«Мы продолжаем разбирать летние видео с фотоловушек. В этот раз в объектив попала меченная радиошейником важенка с оленёнком. Они облюбовали остров на озере Каменном и провели на нем несколько недель», - сообщили в заповеднике.
Ранее эта же камера засняла бегущих по берегу озера медвежат.
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