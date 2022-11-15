Важенка с олененком попалась в объектив видеокамеры в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники костомукшского заповедника поделились видео с оленями.

В паблике «Заповедник «Костомукшский» опубликовано видео оленей.



«Мы продолжаем разбирать летние видео с фотоловушек. В этот раз в объектив попала меченная радиошейником важенка с оленёнком. Они облюбовали остров на озере Каменном и провели на нем несколько недель», - сообщили в заповеднике.



Ранее эта же камера засняла бегущих по берегу озера медвежат.