Горячее водоснабжение некоторых районов Петрозаводска будет ограничено

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С 1 часа ночи 11 сентября до 8 утра 14 сентября будут проводиться работы по врезке новых участков теплопровода от территории Петрозаводской ТЭЦ до проспекта Первомайский.
В связи с вводом в работу новых участков тепловой сети будет ограничено горячее водоснабжение некоторых районов Петрозаводска
Для проведения указанных работ будет отключено горячее водоснабжение для потребителей следующих микрорайонов:
— Сулажгора;
— Октябрьский проспект, ограниченный ул. Достоевского — ул. Ленинградская — пр. Первомайский — ул. Шотмана;
— Центр города, ограниченный ул. Еремеева — ул. Дзержинского — пр. Карла Маркса;
— район сетей НГЧ (подразделение железной дороги), ограниченного ул. Шотмана, пр. Первомайский — ул. Железнодорожная — ул. Краснофлотская;
В связи с изменением гидравлического режима, горячее водоснабжение будет ограничено для следующих микрорайонов:
— Зарека;
— Кукковка;
— Голиковка;
— Привокзальный.
14 сентября после завершения работ по вводу новых участков теплотрассы энергетики начнут подключение горячего водоснабжения на сетях и оборудовании Петрозаводской ТЭЦ.
Приносим извинения за временные неудобства.
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