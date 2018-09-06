Горячее водоснабжение некоторых районов Петрозаводска будет ограничено

С 1 часа ночи 11 сентября до 8 утра 14 сентября будут проводиться работы по врезке новых участков теплопровода от территории Петрозаводской ТЭЦ до проспекта Первомайский.

В связи с вводом в работу новых участков тепловой сети будет ограничено горячее водоснабжение некоторых районов Петрозаводска

Для проведения указанных работ будет отключено горячее водоснабжение для потребителей следующих микрорайонов:

— Сулажгора;

— Октябрьский проспект, ограниченный ул. Достоевского — ул. Ленинградская — пр. Первомайский — ул. Шотмана;

— Центр города, ограниченный ул. Еремеева — ул. Дзержинского — пр. Карла Маркса;

— район сетей НГЧ (подразделение железной дороги), ограниченного ул. Шотмана, пр. Первомайский — ул. Железнодорожная — ул. Краснофлотская;

В связи с изменением гидравлического режима, горячее водоснабжение будет ограничено для следующих микрорайонов:

— Зарека;

— Кукковка;

— Голиковка;

— Привокзальный.

14 сентября после завершения работ по вводу новых участков теплотрассы энергетики начнут подключение горячего водоснабжения на сетях и оборудовании Петрозаводской ТЭЦ.

Приносим извинения за временные неудобства.