Важную для жителей дорогу начали строить в поселке на севере Карелии

В Рабочеостровске приступили к реконструкции ключевого участка улицы Железнодорожной.
В поселке Рабочеостровск Кемского района подрядная организация «ПСК Строитель» приступила к обновлению дороги, которая обеспечит транспортную доступность для будущей современной амбулатории. Средства на эти цели выделили из Дорожного фонда республики.
Начало работ проверили глава Рабочеостровска Сергей Жук и председатель Совета поселения Наталья Шнитова. Сейчас подрядчики проводят геодезические изыскания.
Затем начнут подготовку к реконструкции дороги: предстоит демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и расчистить территорию.
«Этот проект — важный шаг в развитии инфраструктуры Рабочеостровска. Создаются безопасные и комфортные условия для наших жителей, обеспечивается бесперебойная транспортная доступность новой амбулатории. Реконструкция дороги станет весомым вкладом в благоустройство поселка», — прокомментировала председатель Совета Рабочеостровского сельского поселения Наталья Шнитова.
Дорогу полностью обновят, сделают тротуары, уличное освещение, нанесут разметку, обустроят ливневую канализацию. Завершить работы планируется в октябре 2026 года.