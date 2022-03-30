«Важны христианские ценности»: глава Карелии поздравил тех, кто верит в не православную Пасху

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился с поздравлением к христианам, которые сегодня празднуют Пасху по Григорианскому календарю, принятому, в основном, в не православных конфессиях.

Обращение губернатора опубликовано на официальном сайте правительства республики.

«Пасхальные традиции создают особую атмосферу, наполняя сердца искренней радостью и надеждой. Этот день объединяет людей и напоминает нам, как важны для человека христианские ценности, ставшие опорой духовности народов России. Пусть в ваших сердцах никогда не угасает огонь веры, надежды и любви, а пасхальная радость сохранится на весь год! Счастья, добра, согласия и крепкого здоровья вам, вашим родным и близким. С праздником!,» — говорится в послании.