Важные разговоры о лесе прошли для второклассников школы в Кондопоге

Начальник Кондопожского лесопитомника Татьяна Соболева провела для школьников познавательную беседу.
Начальник Кондопожского лесопитомника АУ РК «Кареллесхоз» Татьяна Соболева провела для учеников 2Б класса школы № 3 в Кондопоге познавательную беседу на тему «Что такое лес?», сообщили в паблике Минприроды Карелии 1 ноября со ссылкой на информацию группы.
Школьники узнали о лесопитомнике и сеянцах, которые выращивают в теплицах, а также о том, как растут деревья. Кроме того, Татьяна рассказала о шишках сосны, ели и о том, как из них получают семена.
В конце занятия ребята представили свои рисунки на тему «Деревья в разное время года», отметили в источнике.
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