Важные разговоры о лесе прошли для второклассников школы в Кондопоге

Начальник Кондопожского лесопитомника Татьяна Соболева провела для школьников познавательную беседу.

Начальник Кондопожского лесопитомника АУ РК «Кареллесхоз» Татьяна Соболева провела для учеников 2Б класса школы № 3 в Кондопоге познавательную беседу на тему «Что такое лес?», сообщили в паблике Минприроды Карелии 1 ноября со ссылкой на информацию группы ГКУ РК «КОНДОПОЖСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО».





Школьники узнали о лесопитомнике и сеянцах, которые выращивают в теплицах, а также о том, как растут деревья. Кроме того, Татьяна рассказала о шишках сосны, ели и о том, как из них получают семена.





В конце занятия ребята представили свои рисунки на тему «Деревья в разное время года», отметили в источнике.