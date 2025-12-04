Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

В мэрии рассказали, когда завершат ремонт тропы к самой большой ели Фенноскандии.
Работы по ремонту тропы вблизи Петрозаводска идут уже две недели, уточнили в мэрии. Их выполняют сотрудники городских предприятий.
— Прежний настил пришёл в негодность: доски прогнили, кое-где провалились, — сообщили в мэрии, — поэтому было принято решение привести тропу в порядок.
Работы обещают завершить на будущей неделе.
Напомним, ель признана самой большой в Фенноскандии. Сейчас ей чуть более 180 лет. В диаметре она 1,5 метра. В 2013 году ель получила статус «Памятник живой природы» в рамках одноименной всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Ее цель — выявление на территории страны уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную и историческую ценность, формирование единого реестра таких деревьев, придания им статуса охраняемых природных объектов и обеспечение государственной защиты. В числе деревьев-памятников также три сосны — в поселке Челмужи (150 лет), на острове Валаам (360 лет) и в Лахденпохье (150-200 лет). Последнее дерево было признано памятником в 2011 году, но сейчас оно погибло.
Напомним, сейчас тропа закрыта для посещения.