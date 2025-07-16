Неподалёку от Петрозаводска спасли уносимых в открытое Онежское озеро мужчин

Молодые люди плыли на лодке с одним веслом и не могли контролировать направление движения.

В окрестностях Ивановских островов Петрозаводска спасатели оказали помощь двум мужчинам, плывшим на лодке с одним веслом, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Молодые люди, не имея возможности контролировать направление движения судна, рисковали быть унесёнными в открытое Онежское озеро. Вызволять их из водного плена отправились сотрудники Карельской поисково-спасательной службы.

— Люди найдены, подняты на борт спасательного катера. От медицинской помощи отказались, — рассказали там.

Ранее мы писали, что двое взрослых и двое детей были спасены с борта надувной лодки, мотор которой сломался во время катания по Онеге.