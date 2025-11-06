Ввод жилья в Карелии вырос вдвое несмотря на ипотечный кризис

Рост ввода жилья фиксируют в Карелии, несмотря на непростую ситуацию на ипотечном рынке.
Рост есть и по многоквартирным домам, и по ИЖС, уточнил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
— На 1 ноября введено в эксплуатацию 15 многоквартирных и 48 блокированных домов общей площадью 81 тысяча кв. м., что по метражу вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, — сообщил чиновник.
Более чем на 20 тысяч кв. м. вырос ввод индивидуального жилья. Построено 2099 домов общей площадью 216,11 тысяч кв.м, — сообщил чиновник.
Всего за десять месяцев в Карелии введено 297,11 тысяч кв. м жилья. «Установленный в этом году план ввода — 300 тысяч кв. м. однозначно будет перевыполнен», — подытожил Виктор Россыпнов.
