Вечеринка на севере Карелии закончилась для ее участников в полиции

В Кеми полицейские раскрыли кражу телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от 23-летней горожанки, лишившейся телефона стоимостью более 11 тысяч рублей. Девушка рассказала, что гаджет пропал, когда она вместе с большой компанией гостила у подруги.

Полицейские проверили всех участников вечеринки и остановились на одном из них. Ранее судимый 25-летний житель Кеми признался, что заметил заряжающийся телефон, незаметно вынес его и продал знакомому за 2 тысячи рублей.

Сотрудники полиции изъяли телефон. В настоящее время ведется следствие по факту кражи.