"Вечером мы уже будем пить": космонавты переработают мочу в питьевую воду

Российские космонавты на борту МКС возобновили эксперимент "Сепарация" по переработке урины в воду.

Об этом 3 октября рассказал в Twitter космонавт Иван Вагнер, передают Известия.

"Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", — рассказал он.

Он отметил, что вечером экипаж уже попробует эту воду.

Испытания новой системы переработки начались в 2018 году. Тогда отмечалось, что выработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, в частности, для получения кислорода. В американском сегменте система регенерации жидкости используется уже несколько лет, это сократило зависимость астронавтов от поставок с Земли.