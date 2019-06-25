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Новости. Общество
16:27, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Вечером в Петрозаводске изменится схема движения транспорта

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Изменения связаны с проведением репетиций парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Вводится запрет на движение всех видов транспортных средств по площади Кирова, а также по проспекту К. Маркса от ул. Кирова до ул. Пушкинской, по улицам Куйбышева и Пушкинской от ул. Титова до пл. Кирова, по улице Правды от ул. Казарменской до пл. Кирова, по улице Луначарского от наб. Гюллинга по направлению к Фаддевской улице до ул. Пушкинской.

В связи с необходимостью прохождения колонны военной техники к месту проведения репетиции возможны временные затруднения в движении по пр. Лесному, Лососинскому шоссе, ул. Гоголя, пл. Ленина и пр. К. Маркса.

Кроме того, вносятся изменения в организацию движения автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4, 6.

Временные изменения будут действовать сегодня с 19.30 до 00.00.

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