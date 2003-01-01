Вечером в Петрозаводске жёстко сбили пешехода

Мужчину госпитализировали после аварии на Лососинском шоссе.
Жесткое ДТП с участием пешехода произошло в Петрозаводске вчера, 2 сентября, в районе дома 26 по Лососинскому шоссе, сообщили в полиции Карелии.
В 21.45 на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Citroen под управлением 33-летнего водителя сбил переходившего дорогу мужчину.
В результате аварии 63-летнего пешехода госпитализировали.
По информации «Столицы на Онего», предварительно, у мужчины сломана нога, также он получил травму головы.