Вечером в Петрозаводске жёстко сбили пешехода

Мужчину госпитализировали после аварии на Лососинском шоссе.

Жесткое ДТП с участием пешехода произошло в Петрозаводске вчера, 2 сентября, в районе дома 26 по Лососинскому шоссе, сообщили в полиции Карелии.

В 21.45 на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Citroen под управлением 33-летнего водителя сбил переходившего дорогу мужчину.

В результате аварии 63-летнего пешехода госпитализировали.

По информации «Столицы на Онего», предварительно, у мужчины сломана нога, также он получил травму головы.