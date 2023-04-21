Вечером железнодорожный переезд будет закрыт из-за ремонта

Движение автотранспорта через переезд на улице Антонова будет полностью перекрыто в ночь с 3 на 4 июля.

Ремонтные работы на железнодорожном переезде на улице Антонова начнутся уже сегодня, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Вечером, 3 июля, с 20.00 часов и до 07.00 часов 4 июля на ж/д переезде по улице Антонова в Петрозаводске пройдут ремонтные работы. На объекте демонтируют переездный настил и выполнят отсыпку щебнем.

Движение транспорта через переезд в это время будет полностью закрыто.

Для альтернативного маршрута можно использовать проезд через улицу Ключевая. Водителей просят заранее планировать возможные маршруты объезда.