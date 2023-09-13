«Вечная память бойцам», - глава Карелии сообщил о двух погибших в зоне СВО

Глава Карелии рассказал о двух земляках, погибших на спецоперации.

О гибели двоих жителей республики сообщили Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

В ходе СВО погибли два наших земляка — житель Лоухского района Василий Свищенко и житель Питкяранты Дмитрий Грачёв.



Василий был радиотелеграфистом-гранатомётчиком. Дмитрий — старшим механиком-водителем самоходно-артиллерийского взвода.



«Приношу глубокие соболезнования маме Василия — Галине Ивановне и маме Дмитрия — Наталье Викторовне, всем близким и родным Солдат», — написал руководитель республики.



«Вечная память бойцам. Низкий поклон их подвигу. Скорбим…» - добавил глава Карелии.



Ранее мы сообщали о трех погибших на СВО уроженцах Карелии.