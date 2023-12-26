«Вечная память герою» — еще один уроженец Карелии погиб на СВО

Печальные вести пришли из Кемского района республики.
Власти Кемского района сообщили о гибели на спецоперации местного уроженца, Гришанова Олега Александровича. Информация об этом появилась в официальном паблике районной администрации.
«Вечная память герою», — написали в паблике.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. О дате прощания будет сообщено дополнительно.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание