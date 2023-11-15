«Вечная память герою!» — еще один житель Карелии награжден орденом Мужества посмертно

Уроженец Пудожского района, участник спецоперации, удостоен высокой награды посмертно.
Власти Пудожского района рассказали о вручении высокой награды семье погибшего на спецоперации земляка.
В среду, 15 ноября, Валентине Михайловне и Сергею Яковлевичу, родителям погибшего в ходе СВО Игоря Москвича, был передан Орден Мужества.
Указом президента Российской Федерации Игорь Москвич был удостоен этой высокой награды посмертно.
«Низкий поклон родителям! Вечная память герою!» — написали в сети.
Ранее мы сообщали о вручении высокой награды семье погибшего на СВО жителя Кемского района.
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