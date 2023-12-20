«Вечная память Герою!» - орден Мужества вручили семье погибшего на спецоперации жителя Карелии

Уроженец Олонца награжден Орденом мужества посмертно.

Как сообщили власти Олонецкого района, наш земляк, уроженец Олонца, награжден Орденом мужества посмертно.



Указом президента России от 9 октября 2023 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Игорь Валерьевич Антонович награжден Орденом мужества (посмертно), рассказали в официальном паблике Олонецкого района.



Погиб Игорь Валерьевич этим летом, 31 июля, при исполнении воинского долга в Луганске.



В четверг, 21 декабря, на заседании Совета Олонецкого района присутствующие почтили минутой молчания память о погибшем.



На вручении государственной награды присутствовали родные и близкие Игоря, а также его сослуживцы.



Награду семье Игоря вручил глава Олонецкого района Вадим Мурый.

«Вечная память Герою!» — написали в сети.