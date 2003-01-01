«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

В деревне Туксе простились с земляком, погибшим в зоне спецоперации.

Уроженец Олонецкого района Виктор Цупряков погиб в зоне СВО, сообщили в группе местной администрации.

Сегодня, 9 ноября, в деревне Туксе с бойцом простились его родные, представители органов местного самоуправления и военного комиссариата.

— Выражаем соболезнования близким Виктора Михайловича. Он сражался за мир и спокойствие на родной земле. Его поступки стали символом мужества и готовности пожертвовать собой ради других. Вечная память герою! — написали в учреждении.

Ранее стало известно, что при выполнении боевых задач на территории Харьковской области скончался 24-летний житель села Видлицы Олонецкого района Роман Глухоев. Молодой человек служил стрелком штурмовой роты.