Новости

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил подростку газ в лицо на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком инвалид из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10

Водителей Петрозаводска предупреждают о резком перепаде температур

22:00

В Роспотребнадзоре напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита

20:31

Два глухаря выясняли отношения на дороге, ведущей в Водлозерский парк

19:47

Три триатлета из Карелии прошли испытания на звание «железных людей»

19:03

В Санкт-Петербурге умер старейший артист хора Музыкального театра Карелии

18:16

В Доме ремесел открылась выставка, посвященная фильмам о советской милиции

17:46

Мокрый снег обещают в Карелии 9 ноября

17:02

«Выгрызли победу у соперника»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги матча в Череповце

16:45

В Петрозаводске пройдет Республиканское родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ

16:01

Строители часовни на площади Кирова пояснили, что сливают в канализацию

15:29

Артур Парфенчиков проверил ход реализации нового проекта Прионежской горной компании

14:48

Памятный знак путейцам ББК открыли в Медвежьегорском округе

14:32

Супруги Барковы из Петрозаводска отметили золотую свадьбу

14:02

Петрозаводчанин нашел источник загрязнения Лососинки нефтепродуктами

13:31

Уроженец Карелии из ревности разбил автомобиль беременной жене

13:16

Мошенники пытались обмануть студентку из Петрозаводска под предлогом розыгрыша суперпризов

12:46

Хозпостройку тушили ночью в поселке Эссойла

12:18

Федеральное издание написало о спортсмене из Петрозаводска, который готовит молдавскую сборную к Олимпиаде

11:45

Виновный в смертельном ДТП в Карелии попытался оспорить приговор

11:02

Руководитель коммерческой организации в Петрозаводске недоплатил в бюджет около семи миллионов рублей

10:29

Кондопожский врач-психиатр поставил спектакль по мотивам эпоса «Калевала»

10:06

«Риски сильных вспышек сохраняются»: магнитная буря вновь накрыла Землю

09:33

В Госдуме предложили выплачивать надбавки для опытных преподавателей региональных вузов

09:02

В посёлке Медвежьегорского района впервые появился мобильный интернет

08:31

На 98-м году жизни умер первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

08:03

«Беби-бум» произошёл в Сегежском роддоме

07:34

«Лучше сделать их самому»: названа безопасная месячная норма наггетсов

00:11
«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО
Сегодня 18:02 Утраты
Поделиться

В деревне Туксе простились с земляком, погибшим в зоне спецоперации.

фото: © Администрация Олонецского района

Уроженец Олонецкого района Виктор Цупряков погиб в зоне СВО, сообщили в группе местной администрации.

Сегодня, 9 ноября, в деревне Туксе с бойцом простились его родные, представители органов местного самоуправления и военного комиссариата.

— Выражаем соболезнования близким Виктора Михайловича. Он сражался за мир и спокойствие на родной земле. Его поступки стали символом мужества и готовности пожертвовать собой ради других. Вечная память герою! — написали в учреждении.

Ранее стало известно, что при выполнении боевых задач на территории Харьковской области скончался 24-летний житель села Видлицы Олонецкого района Роман Глухоев. Молодой человек служил стрелком штурмовой роты.

Обсудить (0) в ленту
