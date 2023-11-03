«Вечная память герою», — житель Карелии погиб в ходе спецоперации

На СВО погиб наш земляк Андрей Николаевич Лисин.
Печальную весть о гибели нашего земляка в ходе специальной военной операции сообщили власти Кемского района.
Погиб уроженец Карелии Андрей Николаевич Лисин.
«Администрация Кемского муниципального района выражает соболезнования родным и близким Лисина Андрея Николаевича, погибшего при выполнении задач СВО», — написали в официальном паблике.
«Вечная память герою», — добавили в сети.
Прощание с Андреем Лисиным состоится 9 ноября в 14.00 часов.
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