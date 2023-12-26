«Вечная память!» — на спецоперации погиб уроженец Карелии

В ходе специальной военной операции погиб житель Пряжинского района Карелии.
О гибели уроженца Карелии сообщили власти Пряжинского района.
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, Никитин Роман Александрович, житель поселка Эссойла, рассказали в официальном паблике района.
В ходе частичной мобилизации, в сентябре 2022 года, Роман был призван на военную службу, принимал участие в специальной военной операции, а 20 декабря его жизнь оборвалась.
«Приносим глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего», — написали в сети.
«Вечная память!» — добавили там же.
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