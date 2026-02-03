«Вечная память нашему герою»: в Беломорском округе простятся с погибшим на СВО Александром Савицким

Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
Уроженец Беломорского округа Александр Сергеевич Савицкий погиб при выполнении боевых задач на СВО. Об этом сообщили в местной администрации.
— Мы разделяем горе семьи и близких в этот трудный час. Вечная память нашему герою, — написали там.
Церемония прощания с военнослужащим будет проходить 6 февраля с 11:00 до 12:00 в траурном зале города Беломорска. Похороны состоятся в населенном пункте Сухое.
Ранее мы писали, что в зоне спецоперации погиб уроженец поселка Летнереченского Беломорского округа Алексей Александрович Белешев. Похороны бойца начнутся сегодня, 4 февраля, в 13:00. После погребения, в 14:30, в местном кафе пройдет поминальный обед.